Mercato OM : Longoria s’intéresse à un (très cher) latéral gauche ?

Avec plusieurs fins de contrats et fins de prêts, Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif pour la saison prochaine. Selon les informations du média Goal, le directeur sportif a déjà exploré certaines pistes !

L’Olympique de Marseille va vivre un été très particulier. Avec les fins de contrat d’Amavi, Thauvin, Germain, Khaoui etc. Et les fins de prêts de Lirola, Balerdi et Cuisance, Pablo Longoria va devoir restructurer un effectif pour le nouveau coach Jorge Sampaoli.

Bien que ces derniers jours, le 10 sport ait affirmé que les négociations pour une prolongation d’Amavi étaient en bonne voie, ce n’est toujours pas officiel et il se pourrait que le latéral gauche ne continue pas à l’OM. Nagatomo qui n’a signé qu’un contrat d’une saison à Marseille devrait également quitter le club.

ALEX MORENO DANS LE VISEUR DE LONGORIA?

Sampaoli va donc se retrouver sans latéral gauche avec le départ quasi acté de Rocchia ! Selon les informations de Goal, Pablo Longoria aurait déjà commencé à observer des profils pour ce poste. Alex Moreno qui évolue actuellement au Real Bétis pourrait être l’une d’entre elles mais ce dossier semble compliqué.

A LIRE : Mercato OM : « Villas-Boas avait peut-être raison pour Ntcham… »

En effet, le Napoli piste également l’Espagnol âgé de 28 ans. Sous contrat avec le club sévillan jusqu’en 2024, il possède une clause libératoire qui s’élève à 40M€. Peu probable de voir l’OM dépenser autant d’argent cet été aux vues des dernières déclarations de McCourt, et surtout pour le poste de latéral gauche…