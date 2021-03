Mercato OM : « Villas-Boas avait peut-être raison pour Ntcham… »

L’OM s’est incliné 2-1 face au Cannet-en-Roussillon ce dimanche soir en 16e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation d’Olivier Ntcham.

L’OM voulait garder encore un peu d’intérêt à sa fin de saison et la Coupe de France était un objectif. Nasser Larguet s’est manqué sur sa composition de départ, il a changé plusieurs fois de systèmes de jeu sans effet. Vu le niveau de jeu proposé par les joueurs et le manque d’envie, l’OM pouvait difficilement faire quelque chose. Cannet a ouvert le score d’un superbe coup franc, pour autant, Milik a réussi à égaliser avant la mi-temps. Mais Marseille n’a rien montré par la suite et a presque logiquement encaissé un second but bien construit. Titularisé au milieu de terrain, Olivier Ntcham a encore été absent et sorti à la mi-temps. Des débuts particulièrement compliqués pour le joueur prêté par le Celtic.

La note d’Olivier Ntcham : 2/10

Son appréciation