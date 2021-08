Alors qu’Arkadiusz Milik devrait rester du côté de Marseille la saison prochaine, Dario Benedetto s’apprêterait quant à lui à partir. Pour le remplacer, Pablo Longoria penserait toujours à un buteur de la Liga…

Son départ semble inéluctable. L’avenir de Dario Benedetto semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. En effet, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Plusieurs clubs suivent attentivement sa situation dont le Real Betis qui tenterait de se faire prêter l’attaquant argentin. Par ailleurs, Arkadiusz Milik devrait rester à l’OM la saison prochaine et sera vraisemblablement le titulaire à la pointe de l’attaque. Toutefois, même si Jorge Sampaoli admire le profil de Cheikh Bamba Dieng, Pablo Longoria serait à la recherche d’un buteur plus expérimenté pour doubler l’attaquant polonais en cas de blessure. Après avoir étudié les pistes menant à Giovanni Simeone ou à Cyle Larin, le président olympien serait toujours à l’affût sur un buteur évoluant du côté de la Liga.

Willian José toujours dans le viseur de Longoria ?

À en croire les informations du média espagnol El Desmarque, l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par le profil de Willian José en vue d’un transfert cet été. Et l’attaquant brésilien devrait être l’un des joueurs à plier bagages du côté de la Real Sociedad lors du mercato estival. Toujours selon le média espagnol, le président de la Real Sociedad aurait admis qu’il n’y avait aucune urgence du côté des départs. Toutefois, il a confirmé qu’il était en négociations avec différents clubs au sujet de Willian José. Mais ce dossier semble assez complexe pour Pablo Longoria. En effet, l’attaquant brésilien pourrait être retenu par la Real Sociedad puisque Carlos Fernandez devrait être indisponible durant 8 mois suite à une rupture des ligaments croisés. De plus, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par Willian José. Besiktas, Trabzonspor et des équipes italiennes surveilleraient également son profil. Reste à savoir quelle décision prendra le club espagnol dans les jours à venir.

LONGORIA AVAIT PRÉVENU POUR LE MERCATO

Lors de la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria avait prévenu que le mercato n’était pas encore terminé du côté des arrivées. Willian José pourrait donc être l’un des joueurs à arriver du côté de Marseille d’ici là.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)