< Mercato OM: Longoria prêt à négocier avec un club anglais pour le départ de cette recrue estivale ?

Arrivé en star l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye a eu du mal à trouver son rythme. D’après les informations de la presse anglaise, l’international sénégalais pourrait effectuer son retour en Angleterre.

Arrivé en fanfare l’été dernier en provenance de Sheffield United contre la somme de 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye n’a pour l’heure pas convaincu à l’OM. Cet hiver déjà, il a été question d’un retour à Sheffield, seulement six mois après son départ du club anglais. « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , avait affirmé Chris Wilder, son ancien entraîneur.

🔵⚪️ | Le coach de Sheffield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 s’exprime sur les rumeurs d’un retour d’Iliman Ndiaye 🇸🇳: » Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un… pic.twitter.com/kbyDsQ9QGv — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 23, 2023

Crystal Palace intéressé par Ndiaye

🚨 Crystal Palace have targeted Marseille and Senegal forward Iliman Ndiaye as one of their main signings for next season. 🇸🇳🦅 (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/jeTuGWIJt8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 11, 2024

Selon les informations révélées par The Sun, il ne s’agirait pas cette fois-ci de Sheffield, promu et lanterne rouge de Premier League, mais de Crystal Palace. D’après le média britannique, le club de la capitale anglaise souhaiterait enrôler le Sénégalais dès l’été prochain.

À noter que Crystal Palace s’est déjà renseigné auprès de la direction olympienne pour le cas Ndiaye. Les Eagles se montrent assez optimistes pour une éventuelle transaction.

