< Vente OM: le clan Tapie dézingue McCourt !

Plongée dans une crise interne depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a de nouveau concédé le match nul à domicile face à Metz (1-1) ce vendredi soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Un membre de la famille Tapie a demandé le départ de Franck McCourt, considérant que l’Américain n’est plus investi dans le club olympien.

En crise depuis plusieurs semaines, l’OM a une nouvelle fois concédé le nul face à Metz (1-1) ce vendredi soir lors de la 21e journée de Ligue 1, provoquant la bronca du Vélodrome. Rodolphe, le petit-fils de Bernard Tapie, est allé dans le sens des supporters marseillais sur son compte X (anciennement Twitter) et a réclamé le départ de Franck McCourt:« Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! C’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte ! »

L’ère de mon grand père fait partie de l’histoire du club, pourquoi veux-tu l’omettre ? Ça n’a aucun sens…

Dans un autre message, Rodolphe Tapie a affirmé que McCourt ne manquait pas de prétendants pour un éventuel rachat:« Quant aux acheteurs je peux te certifier qu’il y en a pas mal des intéressés… Mc Court ne veut juste pas lâcher le morceau ! Mais à quoi bon s’il te plaît ?? Dis-moi, je ne capte pas ! »

