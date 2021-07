Pablo Longoria a déniché son renfort offensif en Italie, du côté de l’AS Roma, avec Cengiz Under. Mais il se pourrait que le président marseillais ne s’arrête pas là…

L‘Olympique de Marseille a déjà recruté cinq joueurs, dont un ailier de Serie A, Cengiz Under. Il se pourrait que Pablo Longoria continu ses achats en Italie. D’après les informations de PianetaMilan, l’OM serait en train de préparer une offre de 20M € pour Milan, afin de s’attacher les services de Rafael Leao. Dortmund, et Everton aimeraient aussi recruter l’ancien lillois…

Par moment leao disparait

Notre consultant Jean-Charles De Bono, a eu des infos concernant les caractéristiques du joueur :

« J’ai eu des échos des personnes qui l’ont côtoyé à Lille. On m’a dit que c’était un super joueur, habile des deux pieds. Il est capable de jouer devant, plus au poste d’attaquant de pointe. Mais par contre, il a souvent des absences, il est souvent ailleurs. Par moment il disparait, j’espère qu’avec l’âge il va progresser dans ce domaine là. C’est un chasseur de buts, il va très vite, il peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Mais à l’entrainement il est un peu rêveur, il a besoin de s’évader. Mais il a quand même marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives, c’est un joueur d’avenir. » JC De Bono – Source: Football Club de Marseille (14/05/2021)

LEAO EST TECHNIQUE, RAPIDE, ET PUISSANT… CE QUI LUI MANQUE, C’EST L’IMPLICATION DANS LE JEU ET LA CONCENTRATION

« C’est un garçon qui a les qualités pour s’imposer au Milan. Il est technique, rapide, et puissant. Mais il est trop souvent déconnecté du jeu, soit il est trop mobile ou soit il se cache volontairement. Tu sens qu’il n’est pas trop intéressé par ce qu’il se passe quand il n’a pas le ballon. C’est un défaut de jeunesse qui se corrige, mais c’est typiquement le joueur qui a besoin de la pleine confiance de son coach pour performer. Mais aujourd’hui, je ne suis pas certains qu’il est la confiance de Pioli. L’entraineur du Milan n’a pas forcément envie de prendre le temps pour effacer ses défauts, le polir tactiquement. Il a beaucoup joué avec un très bon début de saison où il était décisif en marquant des buts. Mais à partir de janvier, c’est seulement deux buts et une passe décisive. Ce qui lui manque, c’est l’implication dans le jeu et la concentration. » @JohannCrochet – Source: Football Club de Marseille (15/06/2021)