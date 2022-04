Mercato OM : Longoria répond à la rumeur Dybala !

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Pablo Longoria a été interrogé sur des pistes éventuelles en Serie A et la rumeur Paulo Dybala, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Le mercato estival se rapproche. Ces dernières semaines, quelques rumeurs commencent à faire leur apparition. Si certaines d’entre elles semblent réalisables, d’autres sont plus complexes voire irréalisables. De son côté, Pablo Longoria travaille donc déjà sur plusieurs dossiers pour améliorer l’équipe la saison prochaine. S’il a reconstruit la quasi-totalité de l’effectif la saison dernière, le président de l’OM espère une qualification de son équipe en Ligue des champions pour se renforcer.

Face aux contraintes financières actuelles, c’est une nouvelle fois une tâche compliquée qui se prépare pour Pablo Longoria. De plus, l’OM est pour l’instant toujours interdit de recrutement par la FIFA pour le prochain mercato estival. Reste donc à savoir comment il va réussir à s’organiser ces prochaines semaines.

Mais malgré tout, les rumeurs, elles, ne cessent de se multiplier dans la presse. Cette semaine, Pablo Longoria a accordé une interview à Tuttosport. Un entretien dans lequel il est interrogé sur des potentielles pistes dans le championnat italien. Passé par la Juventus de Turin en tant que scout, le président de l’OM est aussi questionné sur un probable intérêt de Paulo Dybala, libre de tout contrat à la fin de la saison. Une question qui a fait réagir Pablo Longoria :

« Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport

