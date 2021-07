À la recherche d’éléments offensifs la saison prochaine, l’OM aurait activé la piste menant à Zinédine Ferhat. Après la relégation de Nîmes en Ligue 2, Pablo Longoria serait entré en contact avec l’entourage de l’international algérien.

Une nouvelle piste offensive dans le viseur de l’OM. Après avoir enregistré les départs libres de Florian Thauvin et de Valère Germain, l’OM est à la recherche de leurs remplaçants. Alors que la piste menant à Cengiz Ünder est en bonne voie, d’autres comme celles menant à Thiago Almada ou à Amine Adli sont en stand-by. De ce fait, l’OM explore une multitude d’autres pistes dans ce secteur de jeu pour renforcer l’équipe.

ZINEDINE FERHAT DANS LE VISEUR

À en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter, l’OM s’intéressait de près au profil de Zinédine Ferhat. L’international algérien serait même en discussions avancées avec les dirigeants phocéens. Dans une équipe en difficulté, Zinédine Ferhat a tout de même réussi à se montrer décisif sous les couleurs de Nîmes cette saison en Ligue 1. Cette saison, il a inscrit 6 buts et a adressé 10 passes décisives en 33 rencontres de championnat. Capable d’évoluer à droite comme à gauche, Zinédine Ferhat pourrait apporter des solutions intéressantes à Jorge Sampaoli. Après avoir connu une relégation en Ligue 2 avec Nîmes cette saison, le milieu offensif avait fait savoir qu’il restera pas dans le Gard l’année prochaine.

« Je joue actuellement ma deuxième saison avec le Nîmes Olympique, ça sera ma dernière avant de quitter le club que je souhaite maintenir en Ligue 1. » Zinédine Ferhat – Source : Conférence de presse (11/03/2021)

L’international algérien & numéro 10 du Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat est en discussion avancée avec la Direction Sportive de l’Olympique de Marseille. Il reste 1 an de contrat au joueur nîmois auteur de 6 buts & 9 passes décisives, cette année !! #OM #NO #DZ pic.twitter.com/ziwZZEhxeG — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 2, 2021

DE LA CONCURRENCE POUR ZINÉDINE FERHAT ?

De son côté, Nabil Djellit confirme que Zinédine Ferhat plaît à l’OM. Le journaliste de France Football affirme que le club phocéen et l’international algérien discutent. Mais l’OM doit faire face à la concurrence puisqu’il n’est pas le seul club sur ce dossier. Alors qu’il lui reste 1 an de contrat du côté de Nîmes, Zinédine Ferhat est également suivi par Saint-Étienne ainsi que des écuries italiennes et espagnoles. Estimé à 8M€ par Transfermarkt, reste à savoir quelle choix fera le milieu offensif nîmois pour la suite de sa carrière.