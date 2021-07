Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, Thiago Almada est toujours un joueur de Velez. Alors que le dossier serait en stand-by, Pedro Almeida affirme que les négociations entre les deux clubs vont reprendre prochainement.

Ce jeudi soir, Mohamed Bouhafsi nous informait que l’OM aurait mis en stand-by les négociations, voyant que cette piste était trop chère pour les finances du club. En effet, Velez est trop gourmand sur le montant réclamé pour son jeune prodige. Mais pour Pedro Almeida, le scénario pourrait changer, avec une reprise très prochaine des négociations entre les deux écuries.

A LIRE: MERCATO OM: UNE PRESTIGIEUSE CIBLE SORT DU SILENCE SUR SON AVENIR

D’après Pedro Almeida, Pablo Longoria aurait l’intention de rencontrer les dirigeants argentins, afin de faire une nouvelle offre pour Thiago Almeida. L’envie de joueur reste la même : Rejoindre l’Olympique de Marseille.

🚨 #BreakingNews

Pablo #Longoria will meet again with the leaders of Velez and will make a new proposal for Thiago #Almada. The player wants to play in OM. 🔵🇦🇷 #transfers #OM #Velez https://t.co/hJW1HInDpm

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 1, 2021