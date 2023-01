Mercato OM : Longoria surveille un attaquant de Ligue 2 !

A la recherche de renforts offensifs pour ce mercato hivernal, Pablo Longoria aurait un œil sur un jeune ailier gauche évoluant en Ligue 2. Le jeune joueur de 19 ans serait suivi depuis cet été !

D’après le bien informé Mohamed TOUBACHE-TER, l‘Olympique de Marseille « observe avec attention l’attaquant de Valenciennes, Ilyès Hamache depuis l’été dernier. » Le franco-algérien de 19 ans joue à Valenciennes en Ligue 2 (9e), il évolue au poste d’ailier gauche mais peut jouer dans l’axe. Ce droitier est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club nordiste. Evalué à 1,2M€ par Transfermarkt, ce dernier a participé à 15 matches de Ligue 2 cette saison, pour un total de 1117 minutes jouées. Hamache compte une sélection avec l’Equipe de France U20.

Depuis l’été dernier, Marseille observe avec attention l’attaquant de Valenciennes, Ilyès Hamache. #VAFC #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 4, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a fixé le prix de départ de Gerson?

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

Invité sur RMC dans Rothen S’enflamme, Pablo Longoria n’avait pas caché son envie de renforcer l’équipe au prochain mercato. D’après lui, les finances du club lui permettent de faire quelques ajustements dans l’effectif d’Igor Tudor.

A LIRE : OM : Riolo souligne un gros manque dans l’équipe de Tudor

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)