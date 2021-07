Mercato OM : Longoria tente de finaliser 5 dossiers ?

Pablo Longoria est omniprésent sur ce marché des transferts. Le président marseillais souhaite mettre à disposition l’équipe la plus compétitive possible à Jorge Sampaoli. Et plusieurs dossiers pourraient s’accélérer ces prochains jours…

L’Olympique de Marseille a déjà recruté deux joueurs : Gerson et Konrad de la Fuente. Mais le club olympien ne devrait pas s’arrêter là, une dizaine de joueur est encore attendue. Aucun secteur de jeu n’est laissé de côté par Pablo Longoria. Alors que le noms se multiplient depuis plus d’un mois, les pistes semblent s’accélérer ces derniers jours. Et son marché semble effectué principalement en Italie, d’ailleurs le président espagnol était à Milan ce mercredi.

Olympique Marseille president Pablo Longoria now working on many deals 🔵 #OM

Mattéo Guendouzi turned down Benfica as he wants to join OM. Pau López and Cengiz Ünder both expected to sign within this week. Lirola still among targets. Strootman leaves OM to join Cagliari on loan.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021