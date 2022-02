Mercato OM : Longoria toujours à l’affût sur Vidal ?

Alors que Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre cet été, l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par Arturo Vidal. Une offre concrète lui aurait été transmise.

C’est loin d’être une surprise. Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre de l’OM à l’issue de la saison. À six moins du terme de son contrat avec le club phocéen, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat malgré les différentes propositions émises par Pablo Longoria.

Par conséquent, le président espagnol réfléchit à des alternatives pour le remplacer la saison prochaine. Si le jeune Bartug Elmaz arrivera libre, il lorgnerait toujours sur Arturo Vidal d’après les informations révélées par La Tercera.

Une offre concrète de l’OM pour Vidal ?

Actuellement joueur de l’Inter Milan, le milieu de terrain de 34 ans n’est pas un titulaire indiscutable cette saison. De ce fait, un départ est une option qui pourrait être sérieusement envisagée par Arturo Vidal l’été prochain. Une situation que l’Olympique de Marseille suit de près puisque le joueur sera libre de tout contrat à l’issue de la saison.

Avec des moyens limités et une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercato, la tâche sera loin d’être évidente pour les Phocéens. De plus, le quotidien espagnol révèle que Pablo Longoria aurait transmis une offre concrète au Chilien. En cas de venue, Arturo Vidal n’arriverait pas en terre inconnue puisque Jorge Sampaoli l’a déjà eu sous ses ordres avec le Chili. Par ailleurs, La Tercera nous apprend également que d’autres équipes suivraient attentivement son profil. Parmi elles, Tottenham et Galatasaray. Reste à savoir de quelle manière évoluera la situation dans les prochaines semaines.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)