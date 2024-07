Mercato OM: Longoria tout proche d’un accord avec un gardien, mais…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que le gardien espagnol de l’OM, Pau Lopez, va quitter le club pour rejoindre l’Italie, Longoria pensait tenir son nouveau portier avec Alvaro Valles. Cependant, le joueur de Las Palmas a refusé l’offre de l’OM et ne souhaite pas rejoindre les Olympiens, malgré l’accord entre les deux clubs. Une autre piste serait explorée, mais ça coince.

L’OM pensait tenir son nouveau gardien ! Après le départ de Pau Lopez, qui rejoindra Côme dans les semaines à venir, plusieurs pistes avaient été évoquées au sein du club pour remplacer l’espagnol. Les noms des gardiens français Meslier et Samba avaient alors fuités, sans toutefois vraiment être tenté. Alavaro Valles, le portier du club espagnol Las Palmas, a alors été approché, près réclamation de De Zerbi.

Filip Jørgensen intéressé, mais Villarreal gourmand…

Cependant, ces dernières heures ont rapidement changé la tendance. Le gardien de 26 ans a rejeté l’offre de contrat de l’OM, malgré un accord entre les clubs. Le joueur souhaiterait rejoindre Betis. Ce refus n’a pas découragé Longoria qui pense déjà tenir une autre piste en la personne de Filip Jørgensen, le portier de Villareal. Âgé de seulement 22 ans, le gardien fait forte impression en Espagne.

🚨Filip Jorgensen 🇩🇰 est tenté pour venir à l’OM, à tel point qu’un accord semble très proche. Villarreal réclame 20M€ pour le céder, un montant disproportionné pour l’OM qui travaille aussi sur d’autres pistes dont les noms n’ont pas filtré. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/JXRH2v4FtY — Infos OM (@InfosOM_) July 19, 2024

Le journaliste Matteo Moretto, pour le Relevo, confirme que l’OM et le club espagnol négocient pour arriver à un accord. Cependant, il existe encore une distance entre ce que sont prêt à mettre les Olympiens pour le joueur et le prix que Villareal souhaite en tirer. Selon Transfermarkt, Filip Jørgensen serait valorisé à 20 millions d’euros. Une somme importante pour le club. Aujourd’hui le quotidien la Provence que le portier est tenté de venir à l’OM, et qu’un accord se rapproche. Néanmoins le club espagnol réclame pas moins 20 millions d’euros. Un montant excessif pour le club phocéen, qui aurait activé d’autres pistes encore inconnues.

