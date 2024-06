Mercato OM : Longoria veut construire autour de ces deux joueurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que le mercato va ouvrir ses portes d’ici quelques jours (lundi), Longoria et son conseiller Medhi Benatia auraient choisi deux joueurs sur lesquels ils aimeraient construire la saison prochaine. Selon l’Équipe, il s’agirait de Balerdi et Aubameyang, tous les deux auteurs d’une bonne saison.

Qui reste, qui part ? C’est le casse tète auquel Pablo Longoria et Medhi Benatia risquent d’être confrontés lors des prochaines semaines. Alors que l’OM sort d’une saison ratée, très peu de joueurs ont donné pleine satisfaction aux supporters et aux dirigeants marseillais. Selon l’Équipe, le président et son conseiller auraient déjà identifié deux cadres à conserver absolument : Balerdi et Aubameyang.

Une revalorisation de contrat ?

Les deux olympiens sortent d’une saison plus qu’aboutit sur le plan personnel et pourraient attirer l’œil de grosses écuries. À deux ans de la fin de leur contrat tous les deux, Pablo Longoria aimerait même faire prolonger le défenseur argentin afin d’en faire une pierre angulaire du projet de l’OM. Une revalorisation de son contrat lui aurait même été proposée, même si Balerdi reste à l’écoute des gros clubs européens, comme l’Atletico de Madrid qui serait intéressé par son profil.

A lire aussi : OM : La décision controversée de Pablo Longoria

Des offres venant du golfe ?

À 36 ans, l’attaquant Gabonais n’aura, lui, pas besoin de voir son contrat re négocier. Avec 650 000 euros par mois, faisant de lui le meilleur salaire de l’équipe, seul un gros club d’Arabie Saoudite pourrait venir lui offrir mieux. Le meilleur buteur de la saison phocéenne serait d’ailleurs pisté par Al-Shabab, qui pourrait tenter quelque chose dans les semaines à venir.

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Conceiçao !