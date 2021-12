Mercato OM : Longoria veut vendre pour recruter un jeune latéral gauche ?

L’équation du mercato hivernal de l’OM est assez simple : il faut vendre pour pouvoir acheter. Pablo Longoria compte bien réussir ce pari et aurait en tête de liste de ses cibles un jeune latéral gauche…

Cette information peut sembler étonnante car Sampaoli joue sans latéral gauche, le seul spécialiste du poste, Jordan Amavi est installé sur le banc des remplaçant. Cependant, Pablo Longoria serait bien intéressé par Sergio Gomez comme l’affirmait le Sun il y a quelques jours.

Sergio Gomez dans la short list de Longoria

Une information confirmée par le média belge La DH Les Sports+, qui précise que « l’Olympique de Marseille a comme priorité de ce mercato de trouver un nouveau latéral gauche. Selon nos informations, la direction du club phocéen a placé Gomez dans sa short-list. Le profil offensif du joueur aurait impressionné du côté de l’OM. Problème : le club a besoin du joueur au plus vite (à moins de trouver une solution sur six mois et d’investir sur Gomez à l’été). L’OM a également une lourde masse salariale qui le force à réaliser des achats à crédit sous forme de prêts avec option/obligation d’achat. » Anderlecht compte faire une belle plus value dans ce dossier, ils avaient récupéré le jeune défenseur espagnol pour 1,5M€ en provenance de Dortmund l’été dernier. Difficile de savoir si l’OM pourra vraiment se positionner sur l’international U21 espagnol…

Les bonnes prestations de Sergio Gomez remarquées: des gros calibres de Ligue 1 intéressés! https://t.co/s3QJ9uYlv3 pic.twitter.com/gOL9S10UU1 — DH les Sports + (@ladh) December 7, 2021

Interrogé par l’Equipe, Longoria a confirmé qu’il ne pourrait pas recruter cet hiver sans au préalable réaliser une vente sur le mercato.

« D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants. Le leadership, la gestion de ces rendez-vous, cela vient avec le nombre de rencontres disputées au haut niveau. On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l’effectif, l’âge moyen de l’équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d’exigence pour un effectif très jeune. J’en suis le premier conscient.(…) Parler de positions individuelles n’a plus de vraiment de sens. On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange. » Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)