Mercato OM : Longoria vise un jeune défenseur argentin ?

Que va faire l’OM lors du prochain mercato ? Duje Caleta Car qui a retrouvé des couleurs dans l’axe de la défense pourrait filer en Premier League, si tel est le cas Pablo Longoria aurait coché le nom d’un jeune défenseur argentin qui se montre en Ligue 1 !

Avec William Saliba et Luan Peres, Jorge Sampaoli dispose de deux éléments qu’il aligne quasiment à chaque rencontre. Par contre, pour la troisième place en défense Duje Caleta-Car, Alvaro et Léonardo Balerdi tournent. Si un de ces éléments, et plus précisément l’international croate, venait à partir en janvier Pablo Longoria pourrait se tourner du côté de Lens.

Grosse concurrence pour Medina !

En effet, selon Calciomercato.com, l’OM serait en concurrence avec le Milan, Manchester United et l’Atletico Madrid dans le dossier Facundo Medina. Le défenseur argentin de 22 ans s’est bien installé dans la peau d’un titulaire à Lens et se fait remarquer. Le défenseur dispose d’un contrat jusqu’en 2024 et ne sera pas bradé, vu la concurrence l’affaire semble bien compliquée pour l’OM. Elément incontournable dans le système de Haise, Medina n’a manqué que deux matches de Ligue 1 avec Lens cette saison pour cause de suspension. Pour rappel, l’OM a déjà investi 8M€ sur un autre jeune défenseur argentin l’été dernier, mais pour le moment Léo Balerdi a bien du mal à s’imposer comme un élément important…

Leo Balerdi avait pourtant bien débuté la saison mais par la suite il a accumulé quelques erreurs avant de perdre sa place dans le onze. Mais cela n’empêche pas le joueur argentin de prendre beaucoup de plaisir avec son nouveau club, en le comparant notamment avec Boca Juniors. Il s’était confié il y a 10 jours à FootMercato.

« On a ici à Marseille, comme à Boca, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien » – Balerdi

« (L’OM est le club où j’ai joué le plus de matches en tant que professionnel), cela représente beaucoup pour moi. C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France.

Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement. » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)