Mercato OM : « Lucho m’a dit de venir ici les yeux fermés dans ce gigantesque club ! »

Aujourd’hui, Renan Lodi a été présenté en conférence de presse. Il est revenu sur l’influence de Lucho Gonzalez sur son choix de signer à l’Olympique de Marseille.

Renan Lodi a été enfin présenté. Recruté pour 13 millions d’euros à l’Atletico Madrid, le joueur aura pour objectif de redonner des couleurs à un côté gauche en difficulté depuis plusieurs saisons. Ce vendredi en conférence de presse le brésilien a pu donner sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. Il est notamment revenu sur son choix de signer à l’Olympique de Marseille et sur l’importance qu’un ancien joueur de l’OM a pu avoir dans sa décision : Lucho Gonzalez.

« Il m’a dit qu’il s’agissait d’un club gigantesque »

Les deux joueurs ont évolué ensemble à l’Athletico Paranaense au Brésil. Et l’ancien champion de France a dit tout le bien qu’il pensait du club à Renan Lodi. « Dès qu’il y a eu l’intérêt de l’OM, la première personne avec qui j’ai parlé, outre Griezmann, c’est Lucho. Il m’a énormément parlé du club et de la ville, il m’a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu’il s’agissait d’un gigantesque club. Et j’ai pu le constater quand je suis arrivé ! », explique l’ancien madrilène en conférence de presse.

Lucho : « C’est un phénomène »

Pour l’Argentin, Lodi est un très bon choix de la direction olympienne. « C’est un mec extraordinaire, un phénomène très technique. À chaque fois qu’il a le ballon, il prend une décision positive ». Ce n’est pas le seul qui tarit d’éloge sur le joueur formé à l’Atletico Paranaense. Son entraîneur en équipe de jeune, Gustavo Silva, le décrit comme quelqu’un d’ « humble, à l’écoute, déjà professionnel dans l’âme. Sur les phases défensives, il était très impliqué. Jamais responsable d’un but encaissé ».

Et même jusqu’à aujourd’hui, l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone loue le comportement irréprochable du joueur. « Il a toujours eu l’engagement nécessaire quand on a fait appel à lui, en tant que titulaire ou en cours de match, et nous lui en sommes reconnaissants ».