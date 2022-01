Mercato OM : Manchester United prêt à faire une exception pour Kamara ?

Que va faire Boubacar Kamara ? Alors que le mercato de l’OM se lance à peine, le milieu de terrain ne serait pas enclin à partir cet hiver. Pourtant, il serait dans la short list de Manchester United…

En effet, le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, a confirmé l’intérêt de Manchester United pour le minot marseillais… Le club anglais serait prêt à le recruter dès cet hiver si ce dernier accepte de quitter l’OM…

Kamara vs Neves ?

« On sait que Manchester United cherche un milieu de terrain, on le sait depuis l’été dernier. Le joueur de l’OM Marseille Boubacar Kamara et celui des Wolves Ruben Neves font partie des milieux qu’ils suivent actuellement. Kamara sera en fin de contrat l’été prochain. Cela signifie qu’il peut signer un accord pour un précontrat avec un autre club. Newcastle United et la Roma de José Mourinho sont également annoncés sur le coup. (…) Si une cible de longue date comme Kamara ou Neves était disponible cet hiver, ils sont ouverts à l’idée de recruter. Il y a eu des exceptions (aux recrues estivales). Mais quand on voit les noms, on comprend pourquoi c’étaient des exceptions. Bruno Fernandes était convoité depuis longtemps. Et Alexis Sanchez, même si cela n’a pas fonctionné à Manchester United, était un grand nom donc ils avaient décidé d’y aller. » Dharmesh Sheth – Source: Sky Sports (06/01/2022)

United pourrait donc tenter sa chance sauf qu’à priori Boubacar Kamara n’a pas envie de quitter l’OM cet hiver.

Kamara préfère partir libre en juin ?

Selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « Boubacar Kamara ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Relation froide avec Pablo Longoria. Le Bayern, Barcelone et Chelsea ont déjà contacté son agent pour l’été prochain… »

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)