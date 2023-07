Mercato OM : Marcelino donne les priorités de la fin du recrutement !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Dans un entretien accordé à La Provence, Marcelino a fait le point sur le mercato. Le coach espagnol est satisfait des 4 premières arrivées, il attend encore des recrues surtout côté gauche.

Marcelino veut surtout renforcer le couloir gauche, Lodi et Harit n’ont pas de concurrence. « On a besoin d’un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant. (…) On a quatre recrues pour lesquelles je suis en accord total. Tout le monde aimerait acheter des joueurs de 80 ou 100 millions d’euros mais le contexte économique de l’OM ne le permet pas. Il faut 18, 19, 20 joueurs de champ de très haut niveau. On est sur le bon chemin pour y parvenir. Il y a des joueurs qui sont là aujourd’hui qui pourraient nous quitter, et d’autres pourraient arriver. L’effectif évoluera jusqu’à la fin du mercato ». Maehle a le profil pour jouer à gauche mais aussi à droite, au poste de milieu le nom de Luka Ivanušec est évoqué.

Un latéral et un milieu gauche comme priorités ?

Interrogé sur son système préférentiel en 4-4-2, Marcelino confirme son choix de partie plus sur un 4-2-3-1 car cela correspond d’avantage à son effectif de l’OM: « Ça va plutôt pencher entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3. On fera une évaluation plus précise quand on aura l’effectif définitif. Mais le plus important est le profil des joueurs. Mes équipes n’ont jamais joué avec deux attaquants parallèles, ils ont toujours eu des profils et des caractéristiques différents, par exemple un plus rapide et dynamique, l’autre plutôt pivot. Sur les côtés c’est pareil, ça dépend aussi de comment le milieu est façonné, on verra ce qui est le mieux. Ce qui est clair c’est que l’on doit créer des associations, trouver la profondeur, et être efficace à la finition. »

Ça va plutôt pencher entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3

La Provence révélait hier que l’équipe devrait être positionnée en 4-2-3-1 cette année. Une surprise quand on sait que l’entraineur fraichement arrivé Marcelino est un adepte quasiment inconditionnel du 4-4-2. A cela, le journal ajoute que Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha seront les deux attaquants de pointe et qu’aucun ajout ne sera fait à ce poste là.

Pas besoin de recruter un attaquant de plus ?

Le jeune Iliman Ndiaye, très attendu sur la Canebière depuis plusieurs semaines maintenant, devrait être utilisé comme « meneur de jeu ou second attaquant », tout comme Ruslan Malinovskyi qui n’a pas pleinement convaincu et devra se relancer dans ce rôle.

Aussi, le possible départ de Cengiz Under et la possibilité d’un 4-2-3-1, voire d’un 4-3-3 selon La Provence, laissent des interrogations sur les couloirs. Azzedine Ounahi et Amine Harit ont « débuté la préparation sur une aile » d’après le quotidien marseillais et le club chercherait un joueur à gauche, Ismaïla Sarr étant présenté comme un « ailier droit ».