Mercato OM : Marcelino envoie un message direct à Longoria?

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz avec un groupe quasi au complet. Mais l’effectif n’est pas assez fourni pour Marcelino qui estime manquer de solutions.

« Les options sont limitées. », c’est ce qu’à répondu l’entraîneur Marcelino quand on lui demande s’il va faire tourner contre Metz. Peut-être un message à faire passer à Pablo Longoria concernant la fin du mercato. « C’est le bon moment pour faire une évaluation. », a jugé le coach espagnol. « Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Avec l’effectif actuel, les options sont limitées ; certains joueurs ont beaucoup souffert. Nous n’aurons pas d’autre match avant samedi. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. », a-t-il précisé en conférence de presse.

3 arrivées d’ici la fin du mercato ?

L’Équipe affirme également que Javier Ribalta a obtenu un accord contractuel de 5 ans avec Wilson Isidor. Mais l’OM n’est pas encore complètement d’accord avec le Lokomotiv Moscou. Le club russe demande entre 6 et 7 millions d’euros pour son attaquant.

Pablo Longoria souhaiterait recruter un latéral capable de jouer sur les deux côtés pour suppléer Renan Lodi et Jonathan Clauss.

Une troisième arrivée n’est pas à exclure dans le secteur offensif, si les départs espérés se concrétisent.

Avant d’acheter il faudra vendre ?

Mais avant d’acheter l’OM pense d’abord à vendre. Si déjà deux départs ont été enregistré avec Under et Malinovskyi. Une troisième vente serait la bienvenue. Surtout quand la vente peut rapporter une grosse somme comme par exemple Guendouzi. Si les dirigeants voudraient un départ de Matteo, il est encore loin d’être vendu. Le joueur semblait avoir plusieurs écuries de Premier League à ses pieds en janvier dernier. Ces dernières se sont éloignées cette été.

Aston Villa, qui voulait le joueur, a recruté Youri Tielemans libre. Et West Ham est moins enclin à l’idée d’enroler le Marseillais. Tandis que Brighton cherche des joueurs plus jeunes et plus prometteurs.

Selon @lequipe, la Lazio et l’Inter ont un intérêt pour Guendouzi. 👉L’#OM n’a pas encore reçu d’offres officielles. — OManiaque (@OManiaque) August 17, 2023

Malgré tout, les représentants du joueur restent optimistes sur la réactivité des écuries de Premier League. Et deux belles pistes italiennes, la Lazio et l’Inter, existent d’après l’Équipe. Pour l’instant, l’OM n’a pas encore reçu d’offres officielles. Pour vendre le milieu la direction devra sûrement accepter un prêt avec option d’achat quasi-automatique.