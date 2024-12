Mercato OM : Marseille veut prendre Pogba selon Pierre Ménès, mais…

Paul Pogba pourrait rejouer à partir de mars prochain, ou va-t-il atterrir après sa résiliation avec la Juve ? Pierre Ménès a exprimé des réserves concernant l’éventuelle arrivée de Paul Pogba à l’OM, estimant que le joueur, après une longue période sans jouer, représenterait un risque pour le club. Selon lui, la MLS serait une meilleure option pour Pogba, où il bénéficierait d’un statut immédiat et d’une pression moindre.

Pierre Ménès, ancien journaliste sportif, a récemment donné son avis sur l’avenir de Paul Pogba, alors que des rumeurs le lient à l’Olympique de Marseille. Dans une déclaration où il a évoqué le dossier, Ménès a exprimé ses réserves concernant l’arrivée du milieu de terrain à l’OM, soulignant que malgré son palmarès impressionnant, Pogba n’a pas joué régulièrement ces dernières années.

A lire : Ex OM : Gros flop reparti après 6 mois, il cartonne et empile les buts !

Pogba à l’OM ? ce serait un risque énorme — Ménès

Face à Pierrot (4/5) : « Pogba devrait aller en MLS plutôt qu’à l’OM où il sera moins attendu … https://t.co/qxyryG6IJS via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 23, 2024



« Oui, je voudrais qu’on n’ait que des champions dans l’effectif. Pogba, c’est un champion, en-dehors du fait qu’il ait peu joué ces dernières années. » Ménès reconnaît les qualités indéniables du joueur, mais nuance en soulignant l’absence de discussions concrètes autour de sa venue à Marseille. Selon lui, « on dirait que c’est dans l’air. Je pense que l’OM a envie de le prendre, mais comme il n’a pas joué depuis longtemps, je trouve que ce serait un risque énorme. » Cette situation pourrait poser un véritable défi pour le club phocéen, qui risquerait de voir ses attentes vis-à-vis de Pogba non comblées.

Je pense que l’OM a envie de prendre Pogba



L’ancien journaliste va plus loin en suggérant que l’OM ne soit peut-être pas la meilleure destination pour Pogba. Pour lui, la Major League Soccer (MLS) pourrait être une alternative plus appropriée. « Je pense que la MLS serait une meilleure idée pour lui. Il aurait tout de suite un statut, un salaire aussi, et il y aurait moins d’attentes. En L1, il risque quand même d’être attendu de pied ferme. » Ménès considère que les attentes autour de Pogba en Ligue 1 seraient trop élevées, alors qu’en MLS, il bénéficierait d’un environnement plus adapté à ses besoins actuels.