Mercato OM : Milik envoie un message pour son avenir !

Cette saison, Jorge Sampaoli a su tirer le meilleur de son groupe mais l’entraineur argentin a pu également compter sur quelques individualités. Et parmi elles, Arkadiusz Milik qui malgré sa blessure et une longue absence effectue une nouvelle saison prolifique. Si l’ensemble des supporters craignent de le voir partir, l’attaquant pourrait bien être séduit par l’idée de jouer la Ligue des Champions avec l’OM.

C’est le « Grantakan » que tout le peuple olympien attendait. Le 21 janvier 2021, Arkadiusz Milik débarquait de Naples en prêt pour une durée de deux ans sur la Canebière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international polonais n’a pas mis énormément de temps à se faire adopter par la ville de Marseille et ses supporters. Malgré quelques blessures, dont une cette saison qu’il a éloigné des terrains de fin mars à mi-avril, l’ancien attaquant de l’Ajax réalise une saison pleine. 7 buts, 1 passe décisive dans le système de jeu de Jorge Sampaoli qu’il a eu du mal à assimiler en début de saison.

Sur un bilan plus général, Milik c’est 30 buts en 49 matchs sous les couleurs de l’OM. Avec les petites tensions apparues avec le coach olympien et les nombreuses convoitises dont il fera l’objet cet été, le peuple olympien craint de devoir dire adieu à son attaquant phare. Pourtant, dans une interview réalisé par le Onze Mondial, Milik a déclaré sa flamme au club de Marseille et a laissé entendre qu’il pourrait poursuivre son aventure dans le sud :

J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM

« Je pense que l’OM est un très bon club, bien organisé. C’est un club à très gros potentiel, il n’y a qu’à voir le stade toujours plein à craquer avec des fans passionnés. Tout ce qu’il nous manque, c’est des résultats sur le terrain. J’espère qu’on sera bientôt là où l’on veut être. Je m’attendais à trouver ce type de club avant de venir, Pablo m’avait très bien tout expliqué. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. » Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial (07/04/2022)

Longoria, un atout majeur pour son avenir ?

Principal responsable de sa venue, Pablo Longoria a toujours répéter que l’OM et la direction gardait le contrôle sur ka situation du polonais. Très admiratif du travail du président olympien, Milik pourrait bien se laisser séduire par Longoria et continuer au club pour rendre la confiance accordée par l’ancien directeur sportif de Valence :

» La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif – parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club – aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu’il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui, je croise les doigts pour qu’il soit très épanoui dans ce qu’il fait et je suis heureux qu’il aide Marseille à devenir un club encore meilleur (…) J’ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi. » Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial (07/04/2022)

