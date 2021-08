Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Thiago Almada…

Alors que son transfert du côté d’Atlanta United ne s’est pas concrétisé cet été, les supporters olympiens pensaient toujours avoir un espoir dans le dossier Thiago Almada. Toutefois, il devrait prendre la direction de l’Amérique l’hiver prochain…

Thiago Almada à l’OM, c’est le fantasme de nombreux supporters olympiens depuis le début du mercato estival. Toutefois, le dossier est bien trop complexe pour les dirigeants marseillais. Mohamed Bouhafsi révélait en mai dernier, qu’ils s’étaient pourtant mis d’accord contractuellement avec Thiago Almada. Par ailleurs, le montant réclamé par Vélez a toujours été considéré comme trop élevé par Pablo Longoria. En effet, le club argentin espèrerait un montant d’au moins 15 millions d’euros hors bonus pour céder son milieu offensif. Face à ces demandes, le président olympien a tout de même tenté de négocier avec Vélez. Toutefois, le club argentin s’est montré inflexible dans les négociations. Toujours à la recherche d’une doublure de Dimitri Payet, Pablo Longoria a donc activé d’autres pistes dont celle menant à Zinedine Ferhat.

On l’a appris il y a quelques jours, Atlanta United figurerait aussi parmi les clubs les plus intéressés par Thiago Almada. En effet, le club américain était même parvenu à doubler l’OM et était tout proche d’enrôler la pépite argentine cet été. Toutefois, le mercato estival s’est clôturé le 5 août dernier en MLS. De ce fait, le timing a été insuffisant pour boucler son transfert puisque Thiago Almada n’a pas eu le temps d’obtenir son visa de travail.

Après l’échec des négociations entre Atlanta United et Vélez, l’OM pensait donc toujours avoir un mince espoir de recruter Thiago Almada cet été. Alors que Jorge Sampaoli apprécie beaucoup son profil, il ne devrait malheureusement pas le voir vêtir les couleurs olympiennes cette saison. En effet, Fabrizio Romano a révélé que la pépite argentine ne serait pas proche de rejoindre l’OM et qu’Atlanta United travaillerait déjà pour le recruter en janvier prochain. Pablo Longoria devrait donc se concentrer sur d’autres pistes d’ici la fin du mercato.

Olympique Marseille are still negotiating on details of Pol Lirola deal with Fiorentina. He’s the priority – talks progressing to complete the agreement. Lirola wants to join OM 🔵🇫🇷 #OM

Thiago Almada, not even close to OM – Atlanta United already working to sign him in January.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021