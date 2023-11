Mercato OM: Ménès ne comprend pas ce choix stratégique de Longoria…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien défenseur central Medhi Benatia va devenir le directeur sportif de l’Olympique de Marseille comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille. Pour autant, Pierre Ménès ne comprend pas le statut d’intervenant externe comme JPP.

Medhi Benatia n’a jamais été aussi proche de devenir le prochain directeur sportif de l’OM. Comme annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines, l’ancien joueur de la Juventus a toujours été la priorité de Longoria. Sur sa chaine Youtube, l’ancien journaliste Pierre Ménès a commenté l’annonce de la probable signature de Benatia, et il n’est pas emballé : « Cela m’épate un peu ! On a déjà Papin, qui n’est pas salarié du club mais qui est là à tous les matchs. Benatia ne sera pas salarié du club et va prendre des décisions sportives… C’est bizarre, ces fonctions hybrides à l’OM, où on a des gens qui prennent des décisions sans être vraiment au club. Soit Medhi Benatia est l’homme de la situation et on le prend comme directeur sportif, soit il ne l’est pas et on ne le prend pas, mais ça me paraît comme ça être une décision extrêmement saugrenue ».

C’est bizarre, ces fonctions hybrides à l’OM

Face à Pierrot (4/4) : « Si Mbappé quitte le PSG, ce sera catastrophique pour la Ligue 1 » La « loi Wenger », Benatia à l’OM, les droits TV, le cas Gonçalo Ramos, la blessure de WZE, clubs vs sélections et Alessandra Bianchi.https://t.co/MMsRCtEdO6 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 20, 2023



L’ex-international marocain a dû toutefois régler des détails importants liés à sa fonction d’agent avant de pouvoir s’engager avec l’Olympique de Marseille. Ces fameux détails juridiques et financiers ont pris de longues semaines. Selon nos informations, tout est désormais réglé, et, sauf retournement de situation de dernières minutes, la signature de Benatia devrait être officialisée pendant la trêve internationale par les dirigeants marseillais.

Une arrivée officialisée dans une semaine ?

🔴 OM. Tout est réglé pour l’arrivée rapide de Medhi Benatiahttps://t.co/5dd00hwmxF — La Provence (@laprovence) November 17, 2023

D’après La Provence, l’annonce de l’arrivée de Medhi Benatia devrait figurer dans la délégation olympienne qui se rendra à Strasbourg, dans une semaine. Le quotidien affirme également, qu’à l’instar d’un Luis Campos au Paris Saint-Germain, il sera lié au club olympien par un contrat de prestation, une manière de fonctionner évoquée par des proches du dossier dès le début des négociations. Le Marocain supervisera la politique sportive du club, sans toutefois détenir le même monopole que Javier Ribalta, démissionnaire à la suite de la réunion houleuse de septembre.