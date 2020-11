Mercato : Le Celta a pensé à un joueur placardisé de l’OM ?

Après un an et demi en prêt, Kostas Mitroglou est de retour à Marseille. L’attaquant grec dispose encore d’un contrat jusqu’en juin 2021 mais n’entre pas dans les plans de Villas-Boas. Son nom a été évoqué en Liga…

L’actuel 17e de Liga, le Celta Vigo a limogé ce lundi son entraîneur, Oscar Garcia (ancien de l’ASSE). Alors que le nom de l’Argentin Eduardo Coudet est annoncé, le club espagnol cherche toujours un attaquant. Selon Deportes Cope Vigo, le nom de Kostas Mitroglou a été évoqué mais Oscar Garcia avait écarté cette option. Aujourd’hui, c’est l’ancien buteur de la Juventus, Mario Mandzukic qui pourrait être sollicité.

Mandzukic pisté, Mitroglou option écartée ?

Villas-Boas avait expliqué cet été qu’il ne comptait pas sur le buteur. Ce dernier pas trouvé de solution ailleurs.

«Mitroglou, on a parlé pour qu’il vienne s’entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais plus sur lui. Après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l’aime bien, il m’a dit que j’étais le seul Portugais avec qui il n’avait pas eu de bonne relation (rires). C’était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (08/2020)

Le chiffre : 348

C’est le nombre de minutes disputées la saison dernière par Kostas Mitroglou avec le PSV. Un temps de jeu partagé sur 18 matches pour un total de 3 buts marqués.