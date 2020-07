Mercato OM : « Mitroglou va devoir faire attention de ne pas aller à la faute ! »

Nouvel extrait de l’Apéro Mercato de ce jeudi. Notre invité, le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti est revenu sur le cas Kostas Mitroglou. Et a confirmé la situation difficile du Grec !

Invité de l’apéro mercato, Fabrice Lamperti a donné des détails concernant Kostas Mitroglou, de retour au club après 2 prêts. Et selon lui, l’avenir du Grec ne s’écrit plus à Marseille. André Villas-Boas ne compte plus sur lui.

Villas-Boas ne compte pas sur Mitroglou

« C’est une situation difficilement tenable (…) André Villas-Boas ne compte pas sur lui. A l’heure ou on se parle, il cherche un attaquant supplémentaire, alors même que Mitroglou est là et a repris l’entrainement. Même si je comprends qu’il a eu des vacances un peu prolongés au PSV Eindhoven ou il a laissé un grand souvenir, comme à Galatasaray… Va falloir que l’OM trouve une solution ! Il sort de 2 saisons ou il n’a pas été performant, il a 32 ans, et il a un salaire très important. Tout ces éléments mis bout à bout font que c’est très compliqué pour lui de trouver une porte de sortie. On entend parler de l’Olympiakos, mais à l’heure ou on se parle, ils ne cherchent pas d’attaquants, et ils ne peuvent pas se permettre de s’offrir un joueur comme Mitroglou, avec le salaire qu’il a (…) Si la situation s’enlise, ils vont évoqué une rupture de contrat. Il est sous contrat jusqu’à la fin de l’année, et c’est une stratégie qui a déjà été utilisée… Faudra qu’il fasse attention de ne pas aller à la faute quand même !

Fabrice Lamperti – source : FCMarseille (30/07/2020)

