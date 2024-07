OM : Une révélation de ligue 1, un arrière droit vénézuélien, un portier brésilien… Les 3 bons plans mercato de la semaine

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

En période mercato Football Club de Marseille vous propose ses « bons plans » pour l’OM. Des profils de joueurs accessibles pour le club marseillais. En voici trois nouveaux que nous vous avons présenté cette semaine.

1 – un jeune milieu offensif talentueux de Ligue 1 !

Extrait du dernier numéro de notre émission estivale l’Apéro Mercato avec Nicolas Filhol et Massimo Stern, un supporter de l’OM. Comme à chaque émission, notre invité nous dévoile son « bon plan mercato », cette fois-ci tourné vers la Ligue 1. Massimo nous propose cette fois-ci Kamory Doumbia.

Le mercato de l’OM a commencé sur les chapeaux de roues depuis maintenant plusieurs semaines. Après l’arrivée officielle de Koné et Brassier, deux jeunes joueurs, le club semble vouloir partir sur des joueurs à fort potentiel. Massimo Stern, supporter de l’OM, nous dévoile son bon plan mercato avec Kamory Doumbia, jeune milieu offensif de Brest dans la lignée de la nouvelle philosophie au sein du club.

« Si on a besoin d’un numéro 10, en France tu as un international Malien qui s’est révélé, il s’appelle Kamory Doumbia. Il appartient au stade de Reims mais a été prêté à Brest la saison dernière. Brest essaye de le garder, il peut jouer 10, il peut jouer 8 ou derrière l’attaquant. En équipe nationale, il est directement arrivé et s’est imposé alors que le milieu c’est notre force, on a par exemple Mohamed Camara, et il a quand même réussi à se frayer une place. Il n’a que 21 ans, et si il y’a un joueur que j’aurai aimé voir à l’OM, c’est lui. Étant donné qu’il est international, je pense que tu peux l’avoir pour moins de 20M€ maximum. »

Un caractère qui pourrait coller avec la pression marseillaise. « Comme il s’est imposé en équipe nationale, c’est pour cela que je me dis que l’OM ça ne peut pas lui faire peur. Mais pour moi, il vaut aux alentours des 10M€. Il est coté à 5M€ en plus et n’a plus qu’une année de contrat. Il a réellement de très belles qualités, si il vient à l’OM et qu’il refait les même prestations, on va en entendre parler. »

2 – Bon plan mercato OM : un arrière droit vénézuélien pour combler le départ de Clauss !

Annoncé sur le départ depuis ses nombreuses sorties médiatiques, Jonathan Clauss pourrait avoir passé sa dernière saison au club cette année. Profil offensif, très utile en tant que piston à droite, le départ du joueur pourrait faire mal à l’OM. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

La reconstruction de l’OM version De Zerbi avance sur la bonne voie. Après l’officialisation de deux arrivées et de deux départs, de nombreux mouvements devraient encore avoir lieux au sein du club dans les semaines à venir. Jon Aramburu, latéral droit Vénézuélien, pourrait dans ce cas compenser un probable départ de Jonathan Clauss.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Jon Aramburu capable de jouer latéral droit et gauche

Arrière droit de 21 ans, Jon Aramburu est un international Vénézuélien qui dispute actuellement la Copa America, où il a déjà délivré une passe décisive. Il évolue à la Real Sociedad à droite, bien qu’il soit également capable de dépanner à gauche. Selon Transfermarkt, le jouer est évalué à 2,5 millions d’euros.

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) nous en dit plus :

« Il a pas mal joué en seconde partie de saison, avec pas mal d’entrée en jeu. Il joue des deux côtés mais plus généralement à droite, car il est droitier. Il a plus de mal à centrer du gauche, c’est encore un de ses petits défauts. Il a joué en Copa America récemment contre la Jamaïque où il délivrait une passe décisive. Il est très intéressant, c’est un joueur qui offensivement est porté vers l’avant, mais défensivement il ne se fait pas facilement éliminer ou prendre dans son dos. Il a commencé il y a 4 ans en pro, il a déjà pas mal de buts. Il monte en puissance, il a peu de sélection en plus. Il commence à frapper à la porte du haut niveau, donc pour moi c’est un bon pari. Il est clairement au-dessus de Ulysse Garcia et pourrait même remplacer Clauss en cas de départ. Il a beaucoup de caractère en plus, il ne se laisse pas faire. Je pense que pour l’avoir par contre il faudra mettre environ 10 millions d’euros. «

3 – Bon plan mercato OM : Bento, un portier brésilien pour remplacer Pau Lopez !

Le mercato continue à l’OM qui va chercher à remplacer Pau Lopez, en cas de départ du portier espagnol. Un poste qui fait parler à l’OM alors que certaines pistes menant à Samba ou Meslier sont étudiées. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

L’arrivée de De Zerbi instaure le début d’une nouvelle ère à l’OM. Tacticien hors pair, l’entraîneur italien va pouvoir compter sur le recrutement pour tenter d’enrôler des joueurs compatibles avec son système de jeu. A commencer par le gardien de Paranaense, Bento, qui pourrait constituer un beau coup en cas de départ de Pau Lopez.

International brésilien de 25 ans

Portier brésilien de 25 ans, Bento évolue actuellement dans l’équipe du Paranaense, dans le championnat brésilien. Mesurant 1m90, le gardien reste sur 13 clean sheets en 26 matchs. Convoqué en tant que 3ème gardien de la sélection du Brésil, le portier dispute actuellement la Copa America. Selon Transfermarkt, sa valeur serait de 15 millions d’euros.

Titulaire indiscutable en club

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous en dit plus :

La valeur sûre dans le championnat brésilien, qui est encore jeune et qui a un vrai potentiel, ou du moins la capacité d’être un titulaire tout de suite à l’OM, c’est Bento. Le portier de Paranaense est actuellement à la Copa America avec le Brésil, en tant que 3e gardien. À 25 ans, il est titulaire indiscutable depuis 3 saisons. Sur ces dernières années, c’est un des gardiens de buts qui s’est montré le plus fiable et régulier dans ses prestations. Fiable sur sa ligne, bon jeu de pied, sorties aériennes intéressantes, cela explique son statut et sa présence en équipe nationale. À Marseille justement on cherche un gardien capable de rassurer sa défense et d’être un peu le leader. C’est ce qui pouvait manquer à Pau Lopez. Financièrement, c’est assez dur à juger. Étonnamment, il n’y a pas beaucoup de sollicitations du côté européen pour l’instant, mais la presse brésilienne avait parlé l’année dernière d’environ 7-8 millions d’euros. Avec la sélection brésilienne maintenant son prix a du un peu augmenter. En termes de qualité et de profil en tout cas, ça pourrait coller avec l’OM.