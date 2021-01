Mercato OM : Montant, option d’achat, pourcentage… les détails du deal Milik

Cette fois c’est fait. Arkadiusz Milik va s’engager avec l’OM dans le cadre d’un prêt. L’attaquant polonais devrait débarquer à Marseille ce jeudi, voici les détails du deal annoncés par la presse italienne…

Le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a finalement accepté de renoncer aux poursuites intentées contre son attaquant Milik. Cela a donc débloqué le dossier et le Polonais va rejoindre la Ligue 1. Quels sont les détails de ce deal ? Le journaliste Gianluca Di Marzio confirme le prêt à venir de Milik et les contours de cet accord.

A lire : MERCATO OM : LA SITUATION DE MILIK, L’AVIS D’UN SPÉCIALISTE…

#Milik will leave Naples in one hour with a private flight: medicals today for @OM_Officiel: loan with obligation to buy, 8M plus 4 bonus plus 20% of a future deal to @sscnapoli @SkySport @SkySports

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 21, 2021