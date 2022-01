Mercato OM : Mourinho a trouvé moins cher que Kamara !

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain. Alors qu’un possible départ était évoqué dès janvier pour l’AS Roma, le club italien aurait opté pour une option plus abordable dans l’immédiat.

Plusieurs rumeurs émanant de médias italiens insistaient sur l’intérêt de la Roma pour Boubacar Kamara. Le club romain était même prêt à faire baisser le montant des options d’achat de Cengiz Under et Pau Lopez pour convaincre l’OM de lâcher son minot en janvier. Cependant, difficile d’imaginer Kamara quitter l’OM cet hiver pour la Roma. Mourinho aurait donc activer une autre option…

Mourinho opte pour Sergio Oliveira

Selon O Jogo, la Roma aimerait s’offrir les services de Sergio Oliveira. Le club italien discute avec le FC Porto autour d’un prêt assorti d’une obligation d’achat comprise entre 10 et 13 millions d’euros. Des bonus supplémentaires pourraient faire monter le montant total jusqu’à 20 M€. Le club italien ne peut pas sortir d’argent dès ce mois de janvier comme l’a expliqué Jose Mourinho en conférence de presse : « Nous ne pouvons pas dépenser de l’argent comme le font l’Atalanta et la Fiorentina en janvier. Nous devons donc chercher un ou deux joueurs en prêt pour améliorer l’équilibre de l’effectif. » Kamara aura un choix plus large en juin…

Invité dans l’émission Mercredi c’est Foot sur le site de La Provence, Jean-Pierre Bernès a donné son sentiment sur la gestion du cas Boubacar Kamara.

« Si je m’occupais d’un dossier comme celui-ci, le club serait gagnant et le joueur aussi. Une affaire comme celle-là, je te la règle en deux heures. (…) « Il ne faut pas croire qu’il touchera une somme folle à la signature, ça n’existe plus (…) quand on sort du centre de l’OM, il devrait y avoir une attitude respectable vis-à-vis du club. » Jean Pierre Bernes – Source : La Provence (05/01/2021)