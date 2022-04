Mercato OM : Négociations à venir avec Pulgar ?

L’Olympique de Marseille devrait de nouveau vivre un mercato agité cet été. Le club marseillais aurait déjà avancé sur certains dossiers. La presse turque annonce des négociations à venir avec Erik Pulgar le milieu de terrain de la Fiorentina.

Déjà pisté l’été dernier, le milieu de terrain de la Fiorentina, Erick Pulgar (28 ans) pourrait rejoindre le club marseillais lors du prochain mercato estival. C’est en tout cas ce qu’indique la presse turque ce mardi. Prêté à Galatasaray en janvier dernier, l’international Chilien n’aura plus qu’une année de contrat avec la Fiorentina en juin prochain.

Alors que le départ de Boubacar Kamara se profile, les dirigeants de l’Olympique de Marseille devraient entamer des négociations avec le joueur et son club en fin de saison. Seulement, Galatasaray aurait pris le dessus dans les négociations pour faire signer le Chilien.

Pulgar a disputé sept matchs sous le maillot de Galatasaray jusqu’à présent. Jorge Sampaoli a eu le milieu de terrain sous ses ordres en sélection du Chili.

Galatasaray’a veda etmeye hazırlanan Erick Pulgar’ın yeni takımı belli oldu https://t.co/gKmIdcd9UE — Akşam Spor (@aksamspor) April 26, 2022

Au micro de RMC Sport, Jonathan MacHardy a donné son avis sur le dossier Boubakar Kamara. Il estime que le jeune marseillais devrait imiter Samir Nasri en prolongeant et en aidant l’OM sur le plan financier.

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)