Mercato OM : « Négociations en très bonne voie » !

Alors que le mercato est ouvert depuis une semaine, l’OM a officialisé le prêt de Jean Onana. Le club olympien travaille sur d’autres arrivée mais pourrait également concrétiser la prolongation d’un de ses espoir qui arrive en fin de contrat.

Alors qu’une deuxième offre de prolongation a été faite à Pape Gueye, c’est le jeune Bilal Nadir qui se rapproche de la signature d’un nouveau contrat avec l’OM. Selon l’Equipe, « à l’entraînement, il a marqué des points auprès de Gennaro Gattuso, qui a salué dimanche sa « progression continue ». (…) Son contrat marseillais expire en juin mais les négociations sont en très bonne voie, et le prêt avec option d’achat de Jean Onana, officialisé lundi, n’a pas été conçu pour boucher ses perspectives. » Le milieu de terrain de 20 ans dispose pour le moment d’un contrat qui se termine en juin prochain, il a participé à 7 matches cette saison (TCC), pour un total de 104 minutes jouées avec l’équipe première. Nadir est international U23 avec le Maroc, il devrait profiter du départ à la CAN de ses compatriotes Ounahi et Harit pour avoir du temps de jeu avec l’OM…

Le prêt avec option d’achat de Jean Onana n’a pas été conçu pour boucher ses perspectives

Le Maroc U23 s’était imposé face aux USA grâce à un but du jeune marseillais Bilal Nadir ! Jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille apparu à 4 reprises en pro cette saison et appelé pour la première fois avec les Lionceaux de l’Atlas, a été décisif ! En effet, Bilal Nadir a marqué le seul but de la partie sur une frappe parfaitement enroulée (1-0, 31e).

GOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL 🇲🇦✨ BUT de Bilal Nadir Maroc u23 🇲🇦 1-0 🇺🇸USA u23 𝐎𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐨𝐮𝐭 Aujourd'hui insh'allah !



