Mercato OM : Newcastle prend un autre râteau… retour de l’option Caleta Car ?

Malgré de gros moyens, Newcastle a du mal à recruter. Le club anglais peine a trouver un défenseur central, peut-il se rabattre sur le joueur de l’OM Duje Caleta Car ?

Alors que le nom de l’international croate était évoqué fin décembre, Newcastle a tenté deux autres éléments de Ligue 1 Sven Botman (LOSC) et Benoît Badiashile (Monaco) sans succès. Les dirigeants des Magpies se sont rabattus sur le défenseur brésilien du FC Séville Diego Carlos, ex joueur du FC Nantes. Là aussi sans réussite, comme l’explique le journaliste italien Fabrizio Romano…

A lire : Mercato OM : West Ham insiste pour Caleta Car, Longoria fixe un montant (élevé) ?

« Des sources proches de Séville assurent que la position ne changera pas : Diego Carlos n’est pas à vendre et restera, la décision a été prise hier et communiquée à Newcastle. Newcastle explore maintenant d’autres options… » Fabrizio Romano – source : Twitter (26/01/2022)

Sources close to Sevilla assure that position won’t change: Diego Carlos is not for sale and will stay, the decision was made yesterday and communicated to Newcastle. 🚫🇧🇷 #Sevilla

Newcastle now exploring other options – same for Jesse Lingard deal.https://t.co/D9YY8HhhSy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2022