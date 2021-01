Mercato OM : Nouvelle offre (améliorée) d’Aston Villa pour Sanson ?

Morgan Sanson devrait quitter l’OM avant la fin du mercato hivernal. Si la première offre d’Aston Villa a été refusé car « très faible », le club anglais devrait améliorer sa proposition…

Après la nouvelle défaite face à Lens, André Villas-Boas a été clair concernant Morgan Sanson : « L’avenir de Sanson ? Morgan a reçu une offre très faible de la part d’Aston Villa, qui a été immédiatement refusée. Il est avec nous. » L’OM attendrait un chèque d’environ 17/18M€ dans ce dossier alors que la première proposition d’Aston Villa était proche des 10M€ bonus compris. Le mercato hivernal n’est pas terminé et le club Anglais devrait revenir à la charge avec un montant plus proche des exigences olympiennes. Le journaliste de France Football Nabil Djellit affirme qu’une nouvelle offre de 11M€ + 5 de bonus devrait être faite, alors que l’OM espère 17M€ garantis.

A lire : MERCATO OM : LONGORIA VISE UN JEUNE INTERNATIONAL MAROCAIN EN CAS DE DÉPART DE SANSON ?

Pour Sanson, Aston Villa devrait revenir à la charge avec une offre plus intéressante et des bonus échelonnés. On évoque désormais une offre de 11 + 5… L’OM espère 17 M€ garantis dans l’opération. #Mercato pic.twitter.com/4KTEqsLM1W — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 21, 2021

Aston Villa se rapproche de 17M€ demandés ?

« Pour Sanson, Aston Villa devrait revenir à la charge avec une offre plus intéressante et des bonus échelonnés. On évoque désormais une offre de 11 + 5… L’OM espère 17 M€ garantis dans l’opération. » Nabil Djellit – source : Twitter (21/01/2021)