Mercato OM : Nouvelle solution dans un autre championnat pour Konrad ?

De retour à l’OM après six mois décevant à l’Olympiakos, Konrad De La Fuente doit de nouveau se trouver une porte de sortie. Il pourrait rebondir en Eredivisie…

Prêté à l’Olympiakos ses six derniers mois, Konrad De La Fuente n’a pas convaincu le club grec de continuer avec lui. L’américain est de retour à l’OM et pourrait déjà repartir. Selon le journaliste Luca Bendoni, « l’AZ Alkmaar est intéressé par Konrad De La Fuente. » L’actuel seconde d’Eredivisie (à deux points de Feyenoord) pourrait être une solution intéressante pour l’ailier américain de l’OM.

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 23, 2023