Mercato OM : On comprend mieux pourquoi Villas-Boas a renoncé à l’option Niang…

L’OM doit bricoler un mercato sans argent. Dans l’idéal André Villas-Boas espère conserver son effectif et y rajouter 4 éléments. Le coach portugais a exclut une offre pour Mbaye Niang…

Lors d’un entretien accordé à la Provence il y a 5 jours, André Villas-Boas avait été clair concernant le dossier Mbaye Niang : « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter. Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l’effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil. »

la sentence de Villas-Boas est claire — Stéphan

Un message clair reçu cinq sur cinq par le stade Rennais qui n’avait pas reçu d’offre de la part de l’OM. L’Equipe raconte ce matin que le coach breton Julien Stéphan a expliqué aux supporters rennais lors d’un dîner de pré-saison : « Il a fallu rattraper le joueur, le concerner à nouveau par le projet. Côté OM, la sentence de Villas-Boas est claire. »

Plus de 25M€ pour Niang ?



Si Villas-Boas cherche un autre profil, le coach sait très bien que l’OM ne peut en aucun cas payer un transfert estimé entre 25 et 30M€ par le quotidien sportif. Ce montant met l’OM hors jeu, le club olympien cherche activement un attaquant mais bien moins cher…