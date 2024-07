Mercato OM : On connait le montant de la première offre pour Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jonathan Clauss fait partie des joueurs susceptibles de partir, lui qui avait multiplié les sorties médiatiques à propos d’un départ. L’OGC Nice, qui le piste depuis un moment, aurait fait une première offre refusé par l’OM. Les discussions vont se poursuivre…

Selon le Parisien, « Le latéral droit de l’équipe de France fait l’objet de discussions entre le Gym et l’OM. Une première offre de 3,5 millions d’euros a été refusée par les dirigeants marseillais mais les négociations se poursuivent. » Clauss veut prendre son temps et pourrait trnacher à son retour de vacances. Nice est une destination possible, le club azuréen continue de disccuter avec l’OM avec comme objectif de satisfaire son nouvel entraineur Franck Haise.

L’OM refuse une premiere offre de 3.5M€

Mercato : discussions en cours entre l’OGC Nice et Marseille pour Jonathan Clauss

➡️ https://t.co/cUdn3x23Oy pic.twitter.com/3qJBLKjhwV — Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 17, 2024



L’OM cherche à se séparer de plusieurs joueurs cet été. Après l’arrivé de De Zerbi, le club souhaite repartir sur une toute nouvelle dynamique et pourrait se séparer de plusieurs de ses anciens cadres. Aubameyang devrait partir dans les jours qui arrivent, mais il pourrait être suivi par le latéral de l’équipe de France, Jonathan Clauss.

Nice passe à l’attaque

Alors que le défenseur droit de l’OM avait multiplié les sorties médiatiques pour ouvrir la porte à un départ, il semble que ce soit désormais l’option la plus privilégiée. Pisté par plusieurs clubs depuis le début du mercato, c’est l’OGC Nice qui serait passé à l’attaque en premier. Le club voisin de l’OM a fait une première offre officielle de transfert pour Clauss.

Une première offre refusée pour Clauss

Selon le journaliste Santi Aouna, Nice aurait formulé une première offre officielle, refusé pour le moment par l’OM. Si le montant n’a pas fuité, les dirigeants marseillais auraient cependant jugés la somme trop faible pour laisser partir son joueur. Des négociations devront donc avoir lieu dans les prochains jours afin de parvenir à un terrain d’entente.