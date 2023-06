Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Extrait de l’émission l’Apéro Mercato sur notre chaine Youtube ce jeudi 22 juin 2023 avec notre journaliste Nicolas Filhol et ses deux invités, Anthony (supporters) et Franck Conte (artiste marseillais.

Un extrait consacré à l’arrivée annoncée de l’entraîneur espagnol Marcelino pour remplacer Igor Tudor. L’ancien coach du FC Valence et du FC Séville, très proche du président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria, pourrait débarquer dans la cité phocéenne la semaine prochaine. Sa proximité avec Longoria n’est pas du tout un problème bien au contraire selon Anthony, supporters marseillais abonné de longue date au vélodrome

« Tout le monde dit que ça poserait problème, que c’est un peu du copinage tout ça. Mais moi je trouve ça bien parce que de toute façon, il faut que le président, le directeur sportif, le coach, que les trois s’entendent bien pour pouvoir tirer dans le même sens. Si le coach veut tel ou tel joueur mais que le directeur sportif est contre et que le président ne suit pas, on ne peut pas aller très très loin. On l’a vu ces derniers temps. Donc là, je trouve ça bien. Ce que certains prennent pour un mauvais point. Moi je trouve que c’est plutôt positif, » estime ainsi le supporter de l’OM.

Voici le replay du deuxième épisode de l’Apéro Mercato été 2023, avec notre journaliste Nicolas Filhol passe en revue les dernières rumeurs mercato avec ses deux invités, Anthony et Franck Conte. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM !

Sommaire :

Grosse info côté arrivée

Marcelino adepte du 4-4-2, exigent, intransigeant sur les détails…

Longoria mise sur un proche et se met en premier ligne ?

Grosse info côté départ

Mattéo Guendouzi direction West Ham ? Le club va vendre Declan Rice plus de 100M€ et aura les moyens de recruter à ce poste. La plus grosse valeur marchande, un regret ?

Rumeurs en Vrac

Romain Saïss (33 ans) l’OM a fait une offre de 2.5M€, Besiktas en attend 4M€

Geoffrey Kondogbia pourrait être une piste pour Marcelino Valence entre 2017 et 2019

Balerdi pourrait filer à l’étranger selon l’Equipe

Bonucci piste fermée par Fabrizio Romano

Mercato Concurrents OM

Le RC Lens vient de faire une proposition de 11 millions d’euros au Racing Club de Strasbourg pour le milieu de terrain, Habib Diarra, selon Foot Mercato. Pisté également par l’OM, Lens se montrerait pour le moment plus agressif que le club phocéen sur le joueur né au Sénégal.

