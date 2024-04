Mercato OM : Où se voit Gasset en juillet?

Après avoir remplacé Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a été questionné par La Provence sur une probable signature pour l’an prochain. Le coach français n’y pense pas encore.

Quel coach sera sur le banc de l’OM la saison prochaine? Pour le moment, personne ne le sait mais la question se pose forcément. Et si le club continuait à faire confiance à Jean-Louis Gasset qui assure le poste pour la fin de la saison avec le départ de Gattuso? Dans un entretien à La Provence, l’entraîneur montre qu’il n’y songe pas vraiment.

Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires)

« Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : « Dans un mois je suis là ». Elle m’attend. Ça ne m’a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j’en ai envie. Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires). Mes billets sont réservés ? Non. Je ne sais pas. J’ai ma vie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et ensuite le destin fera son chemin »

C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester à l’OM. L’Équipe a dévoilé l’intérêt du board olympien pour Christophe Galtier ou Paulo Fonseca. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.

