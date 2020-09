Mercato OM : Pablo Longoria donne des pistes sur le futur attaquant

Le directeur sportif du club Pablo Longoria souhaite faire venir un attaquant. Et il en a dit (un peu) plus sur les attentes du club à ce sujet en conférence presse ce mercredi.

Interrogé en conférence de presse sur la venue potentielle d’un attaquant, Pablo Longoria s’est exprimé sur ce dossier. Le « Head Of Football » du club s’est refusé à parler de profil, mais il souhaite que la future recrue soit un vrai concurrent à Dario Benedetto :

LA CONCURRENCE EST UN PRINCIPE ESSENTIEL DU SPORT

« Parler de « profil idéal et de « caractéristiques techniques »… Je n’aime pas parler publiquement de ça. On doit être intelligents. C’est une question qui revient entre nous, on doit faire un renfort intéressant pour le club. Ça doit être un attaquant qui doit être complémentaire des joueurs offensifs déjà présents au club. Ce que je peux dire, c’est qu’il va faire de la concurrence. Si on investit, c’est pour concurrencer. C’est un principe essentiel du sport. »

Pablo Longoria. Source : Conférence de presse : 02/09/2020

POUR REVOIR EN INTÉGRALITÉ LA CONFÉRENCE DE PRESSE :