Mercato OM : Pablo Longoria prévient les joueurs !

Sur son compte LinkedIn Pablo Longoria s’est exprimé sur son nouveau rôle de président l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria a remplacé il y a quelques jours Jacques Henri Eyraud au poste de président de l’Olympique de Marseille. Sur son compte Linkedin, le dirigeant espagnol a expliqué son nouveau rôle.

A LIRE: VÉZIRIAN PERSISTE ET SIGNE CONCERNANT LA VENTE OM !