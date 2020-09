Mercato OM : Pas de marge de manœuvre pour Longoria… qui n’aurait pas fait les erreurs Mitroglou ou Strootman ?

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, la direction olympienne a pris son temps pour recruter son directeur du football. L’OM a finalement opté pour le jeune Pablo Longoria…

Interrogé par La Provence, un des proche du nouveau super directeur sportif de l’OM fait le point. Il estime que Longoria n’aurait pas fait certaines erreurs de recrutement, qu’il faudra attendre avant d’apprécier son travail et il précise également qu’il n’a pas de marge de manœuvre sur le plan financier…

Longoria ne dispose d’aucune marge de manœuvre au niveau économique

« Il n’aurait jamais pris Mitroglou ou Strootman. Il ne mettra jamais en péril les fondations du club. Il arrive au milieu du gué, il est obligé de vendre, mais ce n’est pas un magicien non plus. Il est conscient qu’il arrive dans un grand club avec une riche histoire. Il est là pour créer quelque chose qui n’a jamais été fait à l’OM. Il n’y a jamais eu de vraie politique de formation, jamais de travail effectué en amont sur toute la politique sportive du club. Il a tout gagné. Seul problème, il ne dispose d’aucune marge de manœuvre au niveau économique. Il ne faut pas le juger sur un an mais sur trois ans. Il va y aller petit à petit. »

Un proche de Longoria – Source : La Provence (11/09/2020)