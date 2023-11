La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’un des gros problème de l’OM cette saison reste l’incapacité de l’équipe à conclure ses actions. Si le jeu collectif est défaillant, c’est aussi le cas des deux attaquants Vitinha et Aubameyang. Pour autant, un recrutement à ce poste ne semble pas à l’ordre du jour.

Dans le Podcast After Marseille sur RMC, le journaliste Florent Germain a donné son avis sur le recrutement d’un attaquant à l’OM lors du mercato hivernal. Pour lui, difficile d’imaginer une recrue à ce poste dans le départ d’Aubameyang ou Vitinha.« On fait quoi avec ces deux joueurs ? Aubameyang doit se réveiller, la pression va être forte sur le poste d’attaquant. Et on connait la difficulté de trouver un attaquant au mercato d’hiver capable de te planter une douzaine de buts en 6 mois c’est rare. Cela veut dire empiler des 9 et ce n’est pas bon signe. Si un attaquant doit arriver un jour, il faudra qu’un des deux parte. Vitinha tout le monde se pose de questions mais ils n’ont pas le choix. (…) Peut être que les dirigeants marseillais travaillent en secret sur le recrutement d’un attaquant, je n’ai pas cette information même si ce n’est pas à exclure. Benatia arrive, cela va s’activer sur le mercato hivernal. La volonté est de trouver un ailier. Si il y a une opportunité au poste d’attaquant pourquoi pas, mais je n’imagine pas une arrivée sans départ. Aubameyang a signé 3 ans et Vitinha est arrivé pour un gros montant. Un prêt cela reste hypothétique, là à mi novembre ce n’est pas dans les tuyaux… »

A lire : Mercato OM : Déjà des premières infos sur le recrutement de cet hiver !

Si un attaquant doit arriver un jour, il faudra qu’un des deux parte

⚪🔵 After Marseille : Faut-il encore faire confiance à Aubameyang et Vitinha ? ► https://t.co/kyoHqJuS8w Dans quel état d’esprit se trouve Pierre-Emerick Aubameyang après son début de saison médiocre ? La réponse de Florent Germain. 👥 Casting : @nicojamain, @flogermain et… pic.twitter.com/de8pHSEJRy — After Foot RMC (@AfterRMC) November 22, 2023

Dans l’émission Débat Foot Marseille lundi dernier, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM Vitinha titulaire face à Lens dimanche soir.

A lire aussi : Vente OM : Le journal l’Equipe dévoile deux nouvelles infos !

« Vitinha personnifie malheureusement le manque de talent de cet effectif »@nordinealisaid #OM #TeamOM pic.twitter.com/8FlP9bylnh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2023

Montre nous que les entraîneurs qui ne t’ont pas fait jouer se sont peut être trompés

A lire aussi : Mercato OM : Confirmation pour ces deux postes visés cet hiver !

« Vitinha il faudrait qu’il soit aligner plusieurs fois pour que l’on puisse juger son niveau. mais dans ses quelques titularisations, on aurait aimé fois ne serait-ce que trois minutes où il y a quelque chose sur un contrôle orienté, une frappe. Sur une action, un déplacement, fais nous un truc pour nous montrer que les entraîneurs qui ne t’ont pas fait jouer se sont peut être trompés. Mais là malheureusement, il personnifie le manque criant de talent de cet effectif » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.

A lire aussi : Vente OM : Longoria ne refera pas la même erreur !