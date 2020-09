Mercato OM : « Marcos Paulo a plus de vécu que Luis Henrique… »

Alors que l’arrivée de Luis Henrique se précise, l’OM aurait aussi trouvé un accord avec Marcos Paulo. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous dresse le portrait de l’attaquant de 19 ans de Fluminense…

Luis Henrique doit débarquer dans les prochaines heures au club, son compère d’attaque en Serie A, Marcos Paulo, pourrait suivre le chemin. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien nous a dressé le portrait de ce jeune prometteur avant-centre.

Marcos Paulo s’est révélé la saison dernière à Fluminense au poste de numéro 9, à 18 ans — BAILLIF

« C’est un joueur qui est beaucoup plus axial (comparé à Luis Henrique). Il a aussi cette polyvalence de pouvoir dépanner sur la gauche de l’attaque. Marcos Paulo s’est révélé la saison dernière à Fluminense au poste de numéro 9, à 18 ans. Il est efficace devant le but. C’est un joueur assez puissant (1m85). Il a les mêmes caractéristiques que Luis Henrique c’est à dire un joueur de profondeur, dans l’élimination. Il est assez vif et à l’aise techniquement. Lors du dernier exercice, il a su montrer qu’il avait les épaules assez larges pour prétendre à un rôle de titulaire à Fluminense. Ça reste un jeune joueur avec une marge de progression très grande. Il a plus de vécu que Luis Henrique. Sur ce début de saison, c’est plus compliqué pour lui. Il a été mis sur le banc lors des deux dernières rencontres. Il doit digérer cette ascension fulgurante. »

Dominique Baillif – Source : FCM 23/09/20