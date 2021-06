Mercato OM : « Payet? je n’y crois pas une seconde… si c’est Miami, New York ou Los Angeles, pourquoi pas »

Nommé « Olympien à vie », une drôle de rumeur sur le départ de Dimitri Payet est survenue il y a quelques jours. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille aurait reçu et même accepté une offre d’un promu du championnat de Turquie.

Et si Dimitri Payet n’était plus olympien la saison prochaine ? Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille avait annoncé qu’il porterait la tunique bleue et blanche à la reprise du championnat. Si l’ancien capitaine marseillais a donc fait savoir sa volonté de rester, une rumeur venue de Turquie a tout chamboulé. Selon le média turc Sporx, Dimitri Payet aurait accepté une offre d’Adana Demirspor, club tout juste promu en première division turque.

Je ne le vois pas du tout partir en Turquie – Nicolas Filhol

Dans notre émission d’hier, Nicolas Filhol a donné son avis sur cette rumeur qui envoie Dimitri Payet en Turquie. Selon lui, si le meneur de jeu doit quitter l’OM, ce serait pour une destination plus attirante.

« Moi je n’y crois pas une seconde. Payet a déjà refusé la Chine, il a déjà refusé l’Arabie Saoudite… C’est un promu, je n’y crois pas une seconde. Si à la rigueur c’est Miami, New York ou Los Angeles, pourquoi pas s’il a un gros salaire… Mais là, je le vois pas du tout partir en Turquie, sa famille est bien à Marseille, il a eu un gamin il y a pas longtemps, il est bien installé ici… Je pense que ce n’est pas un promu turc qui pourrait le faire changer d’avis. » Nicolas Filhol – Source: Football Club de Marseille (21/06/2021)

Avec Jorge Sampaoli, le numéro 10 est positionné juste derrière l’attaquant et a une grosse liberté dans le jeu. En mai dernier, au micro de Téléfoot, l’international français s’etait livré sur sa relation avec le nouveau coach.

J’ESSAIE DE FAIRE EN SORTE DE LUI RENDRE CETTE CONFIANCE QU’IL M’A DONNÉE — PAYET

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé. (…) J’ai toujours été un numéro 10. Même en évoluant coté gauche, je me trouvais régulièrement dans l’axe, je ne reste pas cantonné sur ma ligne comme un ailier. Derrière l’attaquant, au cœur du jeu, c’est ce que je préfère » Dimitri Payet – Source : Téléfoot (23/05/21)