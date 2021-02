Mercato OM : Petit explique pourquoi Sampaoli est une fausse bonne idée et la dernière carte d’Eyraud

Sur les antennes de RMC Sport, Emmanuel Petit est revenu sur la rumeur Sampaoli qui revient avec insistance. Selon le consultant, Eyraud tente de raviver la flamme Bielsa.

Cela fait plusieurs jours maintenant que la rumeur Jorge Sampaoli prend de l’ampleur. Le coach argentin ne pourra cependant pas débarquer à Marseille avant d’avoir terminé sa saison au Brésil.

Eyraud veut raviver le fantasme Bielsa — PETIT

Emmanuel Petit est revenu sur cette piste au micro de RMC. Le champion du monde 98 ne comprend pas ce choix.

« Pour moi, c’est clairement un choix pour trouver l’apaisement et chercher la paix sociale. Le chantier prioritaire, c’est la scission qu’il y a avec les supporters. C’est devenu la priorité des priorités du club. J’ai l’impression que le fait d’aller chercher cet entraîneur, qui n’a pas non plus un gros pedigree, c’est une façon détournée de mettre l’attention sur le coach et non pas sur Eyraud. Eyraud veut raviver le fantasme Bielsa. Je ne comprends pas le timing. Un entraîneur qui arrive début mars à la 28e journée de championnat… C’est peut-être pour préparer la saison prochaine, mais je me demande quelles seront les garanties apportées par Eyraud ? Avec le Chili, Sampaoli avait des guerriers avec lui. Mais à Marseille, il n’en aura pas. Et il n’aura pas les joueurs qu’il veut, car Marseille n’a pas d’argent. L’OM a besoin de stabilité. Et Sampaoli est tout sauf stable… Pour moi, Sampaoli, c’est la dernière carte d’Eyraud » Emmanuel Petit – Source : RMC (09/02/21)