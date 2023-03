Mercato OM : Pisté par Longoria, il raconte son été très mouvementé !

D’après plusieurs médias, Fabien Centonze était pisté par l’Olympique de Marseille lorsqu’il évoluait au FC Metz. Le latéral droit a finalement rejoint le FC Nantes et le raconte au média Goal.

L’Olympique de Marseille avait plusieurs idées de joueur au poste de piston droit ces dernières saisons. C’est finalement Jonathan Clauss qui a signé à l’OM afin de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le nom de Fabien Centonze a été cité alors qu’il était sous contrat avec le FC Metz.

Ils me gardaient en Ligue 2 tout en m’empêchant de vivre un rêve d’enfant — Centonze

L’actuel latéral droit du FC Nantes s’est exprimé sur l’été mouvementé qu’il a passé en Lorraine. Le club qui était alors descendu en Ligue 2 réclamait une énorme somme afin de lâcher alors qu’il n’avait plus jouer depuis plusieurs mois… Centonze a dû se résoudre à mettre la pression !

« J’ai raté toute la seconde partie de saison et honnêtement, je ne pensais pas qu’un club allait s’intéresser à moi.C’est énorme parce que c’était surtout inespéré. Un club comment Nantes, avec une grande histoire et qui jouait la Coupe d’Europe… Ce sont des compétitions comme celle-ci qui nous poussent à faire du football à haut niveau. Le souci, c’est que ça a beaucoup trop tardé, car Metz n’y trouvait pas son compte. Pour entrer dans les détails, j’ai laissé faire parce que je pensais que ça allait s’arranger sur la fin et quand j’ai vu que ça n’avançait pas, j’étais obligé d’avoir une discussion pour savoir ce qui bloquait. Et j’ai appris qu’ils demandaient une somme beaucoup trop élevée pour quelqu’un qui n’avait pas joué depuis six mois. C’était pour moi démesuré et j’ai joué la carte de la sensibilité. On n’arrêtait pas de me dire que j’ai le potentiel, que je vaux plus, mais ils me gardaient en Ligue 2 tout en m’empêchant de vivre un rêve d’enfant. Il n’y avait pas de logique. J’ai montré mon mécontentement, je sais que cela ne se fait pas forcément, mais je n’avais pas d’autres choix que de ne plus aller à l’entraînement ni au match. La finalité, c’est que j’ai pu rejoindre Nantes qui était mon souhait depuis le départ » Fabien Centonze – Source : Goal (04/03/23)