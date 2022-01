Mercato OM : Pisté par plusieurs clubs, il veut rester à Marseille ?

Pablo Longoria doit faire baisser sa masse salariale et si possible réaliser un transfert cet hiver. Alors que le prêt de Jordan Amavi semble bien engagé du côté de Nice, un autre remplaçant est moins enclin à quitter l’OM…

Replaçant depuis le début de la saison, Alvaro n’est pas un homme fort de l’équipe de Jorge Sampaoli. Le défenseur central a participé à 10 matches cette saison toutes compétitions confondues, seulement 6 en Ligue 1. Alors que Strasbourg et Bordeaux semblent intéressés par son profil, Alvaro ne se voit pas quitter Marseille et aimerait que Longoria soit plus clair…

Alvaro ne s’imagine pas évoluer dans un club d’un standing inférieur à celui de l’OM

Selon RMC, la priorité d’Alvaro « est donc de rester à l’OM, de jouer et de prouver ses qualités à Marseille. Alvaro ne s’imagine pas évoluer dans un club d’un standing inférieur à celui de l’OM, qui se bat pour le podium. (…) Alvaro aimerait d’ailleurs que le club se positionne plus clairement à son sujet: l’OM veut-il le garder, ou réellement se séparer de lui? Le club marseillais ne lui a rien dit pour le moment. Ces doutes n’ont pas de véritable influence sur l’implication d’Alvaro au sein de l’OM, quand Sampaoli a fait appel à lui, ou dans la vie parfois tumultueuse du club marseillais. »

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

Alvaro a été titularisé face à Nantes puis face à Brest… Il n’a pas démérité et semble prendre de plus en plus d’ampleur dans l’effectif marseillais alors qu’il ne partait pas gagnant avec son profil bien différent de ce que recherche le coach argentin.

En conférence de presse début décembre, il avait été questionné au sujet de son avenir. RMC Sport affirmait il y a près d’une semaine que l’Espagnol se questionnait sur son futur et s’il ne serait pas mieux pour sa carrière de quitter le club. Devant les journalistes, il avait affirmé que ce n’était pas une situation facile mais qu’il compte bien continuer de travailler pour gagner sa place. =

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)