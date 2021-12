Mercato OM : Un départ surprise d’Álvaro ?

Alors qu’il n’a pas été placé sur le marché des transferts par Pablo Longoria cet hiver, Álvaro Gonzalez susciterait les convoitises de plusieurs équipes en Europe.

Il est l’un des joueurs les plus apprécié depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille à l’été 2019. Álvaro Gonzalez a été recruté par les Phocéens à Villarreal. Dès ses premières apparitions, il s’est directement adapté à l’environnement marseillais et la grinta tant demandé par les supporters.

Très utilisé lorsqu’André Villas-Boas était l’entraîneur de l’OM, Álvaro était associé aux côtés de Duje Ćaleta-Car. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars dernier, la donne semble avoir changé pour le défenseur espagnol. Depuis le début de la saison, le technicien argentin utilise un système avec trois défenseurs centraux et privilégie William Saliba, Duje Ćaleta-Car, Luan Peres et Léonardo Balerdi.

Depuis le début de la saison, Álvaro n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Même s’il apprécie beaucoup Marseille, il pourrait toutefois envisager un départ cet hiver.

Bordeaux intéressé par Álvaro

À en croire les informations révélées par Sport, le profil d’Álvaro serait apprécié par de nombreuses écuries françaises, espagnoles et italiennes en vue du mercato hivernal. Si le média n’a pas fait filtré l’identité des équipes, le défenseur espagnol aurait une sérieuse option en Ligue 1.

De son côté, AS croit en effet savoir que les Girondins de Bordeaux seraient intéressés par Álvaro cet hiver et lui aurait formulé une offre avec un salaire élevé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le média révèle également qu’il existerait même un accord entre l’Olympique de Marseille et Álvaro pour qu’il parte gratuitement cet hiver. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)