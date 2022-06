Mercato OM : Pjanic, fausse piste ?

Recruté en 2020 par le Barça en provenance de la Juventus pour 60 millions d’euros, Miralem Pjanic était annoncé dans le viseur de l’OM. Le dossier du milieu de terrain de 32 ans se serait arrêté au stade de la rumeur. Principal cause : le salaire du joueur, qui tourne à un peu plus de six millions d’euros annuels.

There are currently no talks between Olympique Marseille and Barcelona for Miralem Pjanić, despite rumours. He’s not a target for OM. ❌🇧🇦 #OM

OM board now working on Torino’s loan proposal for Luis Henrique, still waiting for player’s final decision.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022