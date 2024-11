Mercato OM : « Pogba version 2018, je le prends les yeux fermés, mais là… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille sur le plateau de Football Club de Marseille. Au cœur des discussions, une rumeur aussi folle qu’intrigante : l’arrivée de Paul Pogba à l’OM. Notre journaliste Nicolas Filhol a partagé son avis sur l’hypothèse de voir débarquer l’ancien milieu de Manchester United et de la Juventus, récemment suspendu pour un an et demi, et dont la carrière a été marquée par des blessures à répétition.

Lors de cette émission, Nicolas Filhol s’est interrogé sur les nombreuses inconnues entourant Pogba, notamment son état physique et mental :

« Dans quel état est Pogba aujourd’hui ? Je pense que c’est un énorme pari, car on ne connaît pas son niveau physique actuel. Il pourrait ne jamais retrouver une condition optimale et risque de se blesser à nouveau rapidement. Ce serait peut-être un scénario à la Diaby, un joueur qui ne joue jamais. Mentalement, avec tous ses problèmes personnels, peut-il redevenir ce compétiteur qu’il a été ? Pogba version 2018, je le prends les yeux fermés et je suis prêt à faire des sacrifices financiers pour l’avoir. Mais aujourd’hui, il n’y a aucune garantie. Peut-il redevenir ce joueur hors du commun ? Moi, je n’en suis pas sûr. »

Un avis tranché qui reflète l’incertitude autour d’un potentiel transfert de Paul Pogba qui divise.

🇫🇷#MercatOM : « #Pogba de 2018 je le prends tous les jours mais là c’est un énorme pari ! »#OM #Mercato pic.twitter.com/YHrQgEHCjT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 21, 2024

A lire aussi : Riolo donne le minimum de points que l’OM doit prendre contre Lens, Monaco, ASSE, et Lille (« ce serait déjà pas mal »)

A lire aussi : OM – Longoria : « On veut devenir l’ANTI PSG »